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Пастух рассказал, как спас шестерых бегунов, которые могли замёрзнуть насмерть

Пастух рассказал, как спас шестерых бегунов, которые могли замёрзнуть насмерть
Яна Метлёва
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Пастух Чжу Кеминг, спасший шестерых участников рокового марафона в Китае, дал оценку своему поступку. Напомним, во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу из-за резкой смены погодных условий замёрз 21 спортсмен.

«Я не сделал ничего особенного. Любой другой поступил бы в таких обстоятельствах точно так же», — приводит слова Чжу SCMP.

Также Кеминг рассказал, как ему удалось спасти замёрзших спортсменов.

«Они сильно дрожали от холода. Я развёл им огонь, они сели рядом, чтобы согреться, но их тела продолжали дрожать ещё долгое время.

Последнего бегуна я нашёл на земле без сознания. Сначала я думал, что смогу унести его на спине, но понял, что это будет слишком тяжело. В конце концов, когда мы были близко к пещере, находившиеся в ней спортсмены помогли мне поднять его и внести внутрь», — сказал Чжу.

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