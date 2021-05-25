Стала известна причина смерти 22-летнего российского легкоатлета

Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался по причине оторвавшегося тромба. Об этом информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что 22-летний спортсмен скончался в Омске во время тренировки.

«Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Некоторое время назад спортсмен перенёс коронавирусную инфекцию», — сообщил источник.

Григорий Маляренко скончался вчера, 24 мая, во время тренировки в легкоатлетическом манеже. На занятии легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.

Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призёр Спартакиады учащихся России (2015).