Стала известна причина смерти 22-летнего российского легкоатлета
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Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался по причине оторвавшегося тромба. Об этом информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что 22-летний спортсмен скончался в Омске во время тренировки.
«Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Некоторое время назад спортсмен перенёс коронавирусную инфекцию», — сообщил источник.
Григорий Маляренко скончался вчера, 24 мая, во время тренировки в легкоатлетическом манеже. На занятии легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.
Маляренко — чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призёр Спартакиады учащихся России (2015).
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