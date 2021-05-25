Женская сборная России по волейболу стартовала с победы в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу одержала победу в первом матче предварительного этапа Лиги наций. Россиянки в трёх сетах обыграли сборную Германии: 25:21, 25:22, 25:19.

Лига наций проходит в Римини (Италия). В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Республики Корея, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды. Розыгрыш Лиги наций завершится 25 июня.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги наций победили волейболистки США. Лучший результат россиянок — седьмое место в 2018 году.