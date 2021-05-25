Объявлена новая дата Московского полумарафона

Московский полумарафон, который должен был состояться 16 мая 2021 года на территории Олимпийского комплекса «Лужники», перенесён на 22 августа 2021 года. Он пройдёт вместо полумарафона «Лужники», который был запланирован на эту дату.

Зарегистрировавшиеся на полумарафон «Лужники» смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.

Кроме того, Беговое сообщество перенесло проведение Красочного забега с 6 июня на 4 июля 2021 года. Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объёме.

Обновлённый календарь стартов Бегового сообщества на 2021 год:

Ночной забег — 19 июня

Красочный забег — 4 июля

Марафон «Белые ночи» — 17 июля

СПБ-полумарафон «Северная столица» — 8 августа

Московский полумарафон — 22 августа

Московский марафон — 26 сентября

Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — 2 и 3 октября

Крылатский трейл — 31 октября.