Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинские легкоатлеты не выступят на командном ЧЕ из-за случаев заражения коронавирусом

Украинские легкоатлеты не выступят на командном ЧЕ из-за случаев заражения коронавирусом
Виталий Весёлый
Комментарии

Сборная Украины не примет участия в командном чемпионате Европы по лёгкой атлетике из-за случаев заражения коронавирусом в ходе тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Во время сборов украинской команды было выявлено два случая заражения коронавирусом у спортсменов. В настоящее время они изолированы.

«Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к главе тренерского совета с просьбой отменить поездку на командный чемпионат Европы. Исполком ФЛАУ поддержал это нелёгкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», — говорится в заявлении пресс-службы ФЛАУ.

Сообщается, что ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы в связи со сложившейся ситуацией.

Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт 29-30 мая в Польше.

Новость по теме
Украинку Могучих сняли с этапа «Бриллиантовой лиги» за нарушение ковид-протокола
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021