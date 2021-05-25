Украинские легкоатлеты не выступят на командном ЧЕ из-за случаев заражения коронавирусом

Сборная Украины не примет участия в командном чемпионате Европы по лёгкой атлетике из-за случаев заражения коронавирусом в ходе тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Во время сборов украинской команды было выявлено два случая заражения коронавирусом у спортсменов. В настоящее время они изолированы.
«Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к главе тренерского совета с просьбой отменить поездку на командный чемпионат Европы. Исполком ФЛАУ поддержал это нелёгкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», — говорится в заявлении пресс-службы ФЛАУ.
Сообщается, что ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы в связи со сложившейся ситуацией.
Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт 29-30 мая в Польше.
- 25 мая 2021
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
-
22:29
-
19:53
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
16:11
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
09:43
-
09:06
-
08:46
-
03:39
-
00:36
-
00:10
- 23 мая 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:33
-
23:00
-
22:39
-
22:17