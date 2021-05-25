Украинские легкоатлеты не выступят на командном ЧЕ из-за случаев заражения коронавирусом

Сборная Украины не примет участия в командном чемпионате Европы по лёгкой атлетике из-за случаев заражения коронавирусом в ходе тренировочного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Во время сборов украинской команды было выявлено два случая заражения коронавирусом у спортсменов. В настоящее время они изолированы.

«Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сборов, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к главе тренерского совета с просьбой отменить поездку на командный чемпионат Европы. Исполком ФЛАУ поддержал это нелёгкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», — говорится в заявлении пресс-службы ФЛАУ.

Сообщается, что ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы в связи со сложившейся ситуацией.



Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт 29-30 мая в Польше.