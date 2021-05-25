Сборная России одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по стрельбе

Мужская сборная России одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Турнир проходит в Осиеке (Хорватия).

В составе национальной команды России выступали Артём Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов. Вторыми стали стрелки из Италии. Третье место досталось сборной Турции.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Команды

1. Россия (Артём Черноусов, Вадим Мухаметьянов, Антон Аристархов)

2. Италия

3. Турция

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе завершится 6 июня.



Вчера, 24 мая, Виталина Бацарашкина, Вадим Мухаметьянов и Владимир Масленников стали призёрами турнира.