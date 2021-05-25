Россиянки победили в командной стрельбе из пневматической винтовки на чемпионате Европы

Женская сборная России одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Турнир проходит в Осиеке (Хорватия).



В составе российской сборной выступали Юлия Зыкова, Анастасия Галашина и Юлия Каримова. Второе место досталось словенкам. Третьей стала национальная команда Румынии.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы. Осиек, Хорватия

Женщины. Пневматическая Винтовка, 10 м. Команды

1. Россия (Юлия Каримова, Анастасия Галашина, Юлия Зыкова)

2. Словения

3. Румыния



Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе завершится 6 июня.



Ранее мужская сборная России одержала победу в командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.