Лагно и Кашлинская сыграли вничью в четвёртом туре этапа Гран-при в Гибралтаре

Россиянки Екатерина Лагно и Алина Кашлинская сыграли вничью в 4-м туре четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Гибралтаре.
Лагно чёрными фигурами разошлась миром с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, а Кашлинская — с Динарой Садуакасовой из Казахстана.
В других партиях тура ещё одна российская шахматистка Валентина Гунина уступила украинке Анне Музычук, азербайджанка Гюнай Мамедзаде уступила украинке Марии Музычук, а Жансая Абдумалик (Казахстан) сыграла вничью с румынкой Ириной Бульмагой.
После четырёх туров по три очка в активе имеют Лагно, Абдумалик и Музычук, Петц (2,5), Мамедзаде, Анна Музычук, Стефанова, Дзагнидзе (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5), Гунина (1) и Садуакасова (0,5).
Этап Гран-при ФИДЕ, в котором участвуют 12 шахматисток, продлится до 2 июня.
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