Ян Непомнящий и Магнус Карлсен вышли в четвертьфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен пробились в плей-офф онлайн-турнира FTX Crypto Cup. В ходе трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграли друг с другом по разу, после чего лишь восемь участников получили право продолжить борьбу.

FTX Crypto Cup. Предварительный раунд

1. Фабиано Каруана (США) – 10.

2-5. Аниш Гири (Нидерланды) – 9.

2-5. Хикару Накамура (США) – 9.

2-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 9.

2-5. Уэсли Со (США) – 9.

6-7. Магнус Карлсен (Норвегия) – 8,5.

6-7. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 8,5.

8. Ян Непомнящий (Россия) – 8.

9. Левон Аронян (Армения) – 8.

10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 7,5.

11-13. Алиреза Фиружа (выступает под флагом ФИДЕ) – 7.

11-13. Пётр Свидлер (Россия) – 7.

11-13. Дин Лижэнь (Китай) – 7.

14. Даниил Дубов (Россия) – 6.

15. Александр Грищук (Россия) – 5.

16. Алан Пичот (Аргентина) – 1,5.

В четвертьфиналах сыграют Каруана — Непомнящий, Гири — Раджабов, Накамура — Карлсен и Вашье-Лаграв-Со.