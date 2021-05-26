Ян Непомнящий и Магнус Карлсен вышли в четвертьфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен пробились в плей-офф онлайн-турнира FTX Crypto Cup. В ходе трёхдневного отборочного этапа 16 шахматистов сыграли друг с другом по разу, после чего лишь восемь участников получили право продолжить борьбу.
FTX Crypto Cup. Предварительный раунд
1. Фабиано Каруана (США) – 10.
2-5. Аниш Гири (Нидерланды) – 9.
2-5. Хикару Накамура (США) – 9.
2-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 9.
2-5. Уэсли Со (США) – 9.
6-7. Магнус Карлсен (Норвегия) – 8,5.
6-7. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 8,5.
8. Ян Непомнящий (Россия) – 8.
9. Левон Аронян (Армения) – 8.
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 7,5.
11-13. Алиреза Фиружа (выступает под флагом ФИДЕ) – 7.
11-13. Пётр Свидлер (Россия) – 7.
11-13. Дин Лижэнь (Китай) – 7.
14. Даниил Дубов (Россия) – 6.
15. Александр Грищук (Россия) – 5.
16. Алан Пичот (Аргентина) – 1,5.
В четвертьфиналах сыграют Каруана — Непомнящий, Гири — Раджабов, Накамура — Карлсен и Вашье-Лаграв-Со.
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