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Юлия Ефимова опубликовала пост о выступлении на ЧЕ-2021, Дмитрий Губерниев отреагировал

Юлия Ефимова опубликовала пост о выступлении на ЧЕ-2021, Дмитрий Губерниев отреагировал
Антон Шебика
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала пост о своём выступлении на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

«Чемпионат Европы-2021. Две бронзы и серебро в эстафете. Спасибо всем большое за поздравления, поддержку и веру. Работаем дальше», — написала Ефимова.

На пост Юлии отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал «Вперёд» и добавил четыре эмодзи с изображением сердца.

Фото: «Инстаграм» Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.

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