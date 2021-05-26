Юлия Ефимова опубликовала пост о выступлении на ЧЕ-2021, Дмитрий Губерниев отреагировал

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала пост о своём выступлении на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).

«Чемпионат Европы-2021. Две бронзы и серебро в эстафете. Спасибо всем большое за поздравления, поддержку и веру. Работаем дальше», — написала Ефимова.

На пост Юлии отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал «Вперёд» и добавил четыре эмодзи с изображением сердца.

Фото: «Инстаграм» Юлии Ефимовой

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.