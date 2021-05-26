Лагно сыграла вничью с украинкой Музычук в пятом туре этапа Гран-при в Гибралтаре

Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами разошлась миром с представительницей Украины Анной Музычук в партии пятого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Соревнования проходят в Гибралтаре.

В других партиях тура россиянка Валентина Гунина одержала победу в партии с Динарой Садуакасовой из Казахстана, россиянка Алина Кашлинская проиграла Элизабет Петц (Германия), грузинка Наной Дзагнидзе сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, представительница Казахстана Жансая Абдумалик одолела болгарскую шахматистку Антоанету Стефанову, а украинка Мария Музычук оказалась сильнее Ирины Бульмаги (Рымыния).



После пяти туров в активе Абдумалик и Марии Музычук по 4 очка, у Лагно и Петц по 3,5, далее идут Анна Музычук, Дзагнидзе, Мамедзаде (по 2,5), Стефанова, Гунина (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5) и Садуакасова (0,5).