Лагно сыграла вничью с украинкой Музычук в пятом туре этапа Гран-при в Гибралтаре

Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами разошлась миром с представительницей Украины Анной Музычук в партии пятого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Соревнования проходят в Гибралтаре.
В других партиях тура россиянка Валентина Гунина одержала победу в партии с Динарой Садуакасовой из Казахстана, россиянка Алина Кашлинская проиграла Элизабет Петц (Германия), грузинка Наной Дзагнидзе сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде, представительница Казахстана Жансая Абдумалик одолела болгарскую шахматистку Антоанету Стефанову, а украинка Мария Музычук оказалась сильнее Ирины Бульмаги (Рымыния).
После пяти туров в активе Абдумалик и Марии Музычук по 4 очка, у Лагно и Петц по 3,5, далее идут Анна Музычук, Дзагнидзе, Мамедзаде (по 2,5), Стефанова, Гунина (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5) и Садуакасова (0,5).
- 26 мая 2021
-
21:41
-
19:03
-
18:37
-
17:26
-
11:32
-
10:13
-
09:56
-
09:41
-
08:45
-
08:27
- 25 мая 2021
-
23:38
-
23:22
-
23:03
-
21:52
-
21:42
-
21:23
-
20:43
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
-
22:29
-
19:53
-
18:56
-
18:20
-
18:03