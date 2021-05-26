Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в матче 1/4 финала онлайн-турнира FTX Crypto Cup

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в первом матче 1/4 финала онлайн-турнира FTX Crypto Cup.
Поединок завершился со счетом 2:2. Непомнящий победил белыми фигурами, потерпел поражение чёрными, ещё в двух партиях была зафиксирована ничья.
FTX Crypto Cup. 1/4 финала. Первые матчи
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 2:2
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – 1:3
Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2:2
Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 1,5:2,5.
Вторые матчи 1/4 финала состоятся завтра, 27 мая.
Непомнящий — чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России (2010 и 2020), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019), победитель турнира претендентов (2020/2021).
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