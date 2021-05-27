Магнус Карлсен — о FTX Crypto Cup: вообще не получаю удовольствия от этого турнира!

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поделился впечатлениями от онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Норвежский гроссмейстер не без труда пробился в плей-офф, поделив на предварительном этапе 6-7-е места с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

По итогам первого дня четвертьфинального противостояния Карлсена с представителем США Хикару Накамурой счёт ничейный — 2:2.

«Я вообще не получаю удовольствия от этого турнира! Мне постоянно приходится выигрывать на заказ!» — приводит слова Карлсена официальный сайт соревнований.

Результаты других матчей 1/4 финала:

Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 2:2

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Уэсли Со (США) — 1:3

Аниш Гири (Нидерланды) — Теймур Раджабов (Азербайджан) – 1,5:2,5.