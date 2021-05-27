ВФЛА утвердила критерии отбора на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердила порядок и критерии отбора десяти спортсменов на Олимпийские игры в Токио. Список состоит из восьми пунктов:
1. Наличие нейтрального статуса для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).
2. Наличие выполненного норматива для участия в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония).
3. Участие в чемпионате России 2021 г. и/или в иных всероссийских или международных соревнованиях в соответствующей дисциплине в 2021 году при обязательном проведении на этих соревнованиях допинг-контроля, а также наличии фотофиниша и ветромера (для дисциплин, в которых их наличие обязательно).
4. Наличие спортсмена в Международном регистрируемом пуле тестирования или в национальном регистрируемом пуле тестирования. Приоритетным является наличие спортсмена в Международном регистрируемом пуле тестирования относительно национального регистрируемого пула тестирования.
5. Место спортсмена в мировом топ-листе World Athletics на дату 27.06.2021 включительно. Приоритетом является более высокая позиция в топ-листе World Athletics в своей дисциплине. (В случае если по состоянию на 9:00 мск 28 июня какие-либо результаты российских спортсменов, показанные на официальных соревнованиях (соревнования должны соответствовать требованиям п. 2.3 настоящего Положения), не будут отмечены в топ-листе World Athletics, Рабочая группа будет рассматривать топ-листы с включением таких результатов. При этом в каждой дисциплине будут учтены результаты не более трёх спортсменов от
страны.)
6. Прохождение спортсменами антидопингового онлайн-курса Российского антидопингового агентства и предоставление соответствующего сертификата, выданного в 2021 году.
7. Наличие у спортсмена действующего допуска к соревнованиям по результатам углублённого медицинского обследования (УМО).
8. Отсутствие открытого дела, расследования в отношении спортсмена о возможном участии в нарушении антидопинговых правил на момент формирования Списочного состава.
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