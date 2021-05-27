Легкоатлет Денис Огарков полностью оправдан по делу о применении допинга

Легкоатлет Денис Огарков, выступающий в дисциплине — спринт, полностью оправдан Дисциплинарным антидопинговым комитетом (ДАК) РУСАДА, сообщает Матч ТВ.

Ранее в пробе Огаркова при её перепроверке лабораторией в Лозанне (Швейцария) были найдены следы запрещённой субстанции, а именно анаболические андрогенные стероиды. 27 мая прошли слушания ДАК РУСАДА по делу российского легкоатлета. После рассмотрения всех обстоятельств дела комитет принял решение, что Огарков не нарушал антидопинговые правила, и оправдал спортсмена.



27-летний Денис Огарков является чемпионом России в беге на 100 метров 2016-2018 годов и бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы 2015 года в составе эстафеты 4х100 метров.