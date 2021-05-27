Легкоатлет Денис Огарков полностью оправдан по делу о применении допинга
Поделиться
Легкоатлет Денис Огарков, выступающий в дисциплине — спринт, полностью оправдан Дисциплинарным антидопинговым комитетом (ДАК) РУСАДА, сообщает Матч ТВ.
Ранее в пробе Огаркова при её перепроверке лабораторией в Лозанне (Швейцария) были найдены следы запрещённой субстанции, а именно анаболические андрогенные стероиды. 27 мая прошли слушания ДАК РУСАДА по делу российского легкоатлета. После рассмотрения всех обстоятельств дела комитет принял решение, что Огарков не нарушал антидопинговые правила, и оправдал спортсмена.
27-летний Денис Огарков является чемпионом России в беге на 100 метров 2016-2018 годов и бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы 2015 года в составе эстафеты 4х100 метров.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
16:03
-
15:14
-
15:04
-
10:11
- 26 мая 2021
-
23:06
-
21:41
-
19:03
-
18:37
-
17:26
-
11:32
-
10:13
-
09:56
-
09:41
-
08:45
-
08:27
- 25 мая 2021
-
23:38
-
23:22
-
23:03
-
21:52
-
21:42
-
21:23
-
20:43
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам