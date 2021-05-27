Гандболистка ЦСКА Ильина: хотите, чтобы раскрыла секреты команды? Их нет!

Разыгрывающая ЖГК ЦСКА Екатерина Ильина рассказала о становлении команды и пути к чемпионскому титулу.
«Хотите, чтобы я раскрыла секреты нашей команды? Да нет никаких секретов! Мы весь сезон шли к этому, формировали так называемую командную химию. Одного желания ведь мало для победы – мы очень много работали, терпели, общались между собой и с тренерским штабом. Смена тренера по ходу сезона была для нас неожиданной, но в то же время заставила ещё больше сплотиться. Так что просто всё сошлось.
Все матчи были сложными. «Лада» в полуфинале показала отличную игру, сумела во втором матче на последних минутах с «минус пять» почти отыграться. Слава богу, что в итоге вырвали победу, было очень тяжело. Но финал – это совсем другое. Это то, к чему ты идёшь весь сезон, о чём мечтаешь.
То, что соперником в финале был именно «Ростов-Дон», как-то заводило игроков дополнительно? Что скрывать, конечно! «Ростов-Дон» практически никому не проигрывал четыре года подряд, был бессменным чемпионом. Почти никто и не верил в то, что ростовчанок можно свергнуть с трона. Мы хотели победить сильнейшую команду страны последних лет и сделали это. В ответном матче вообще контролировали всё, действовали с позиции силы. Для нас это огромное достижение. Это очень круто! Безусловно, играй мы в финале с другим соперником, наш настрой был бы таким же», — рассказала Ильина в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 27 мая 2021
-
18:21
-
17:34
-
16:03
-
15:14
-
15:04
-
10:11
- 26 мая 2021
-
23:06
-
21:41
-
19:03
-
18:37
-
17:26
-
11:32
-
10:13
-
09:56
-
09:41
-
08:45
-
08:27
- 25 мая 2021
-
23:38
-
23:22
-
23:03
-
21:52
-
21:42
-
21:23
-
20:43
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59