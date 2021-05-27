Гандболистка ЦСКА Ильина — о ЛЧ: победа в чемпионате должна придать и сил, и уверенности

Разыгрывающая ЖГК ЦСКА Екатерина Ильина поделилась мнением о возможности команды побороться за победу в Лиге чемпионов, а также высказалась о подготовке к Олимпийским играм в Токио (Япония).
«Хватит ли задора на решающие матчи Лиги чемпионов? Мы сделаем для этого всё возможное, а победа в чемпионате должна придать и сил, и уверенности. Нет непобедимых соперников.
Скажутся ли клубные отношения на сборной? Уверена, что ничего подобного в сборной не будет. Нужно уметь разделять интересы. В сборной у нас одна цель, и все мы – гандболистки национальной команды, а не игроки ЦСКА, «Ростова», «Лады», «Астраханочки» и других клубов. Все мы взрослые люди, через многое прошли, все обиды должны оставаться в прошлом», — рассказала Ильина в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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