Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чемпионат» покажет открытие Кубка Арктики по кёрлингу с участием Манижи

«Чемпионат» покажет открытие Кубка Арктики по кёрлингу с участием Манижи
Юрий Зотов
Комментарии

28 мая в Дудинке состоится торжественная церемония открытия международного турнира по кёрлингу WCT Arctic Cup в дисциплине дабл-микст. В мероприятии примут участие помощник президента России Игорь Левитин, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачёв, руководитель Заполярного дивизиона, старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин и председатель совета директоров World curling tour Джо Вэлкли.

Хедлайнером красочного шоу станет певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021.
Начало трансляции — в 10:00 мск.

В уникальном турнире, проходящем за Северным полярным кругом, сыграют сборные России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии. Отметим, что на Кубке Арктики уже состоялся дебют дуэта, сформированного из скипов мужской и женской сборных России – серебряного призёра чемпионата мира 2021 года Алины Ковалёвой и участника плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергея Глухова. В первом матче они выиграли у Харри Лилла и Каролин Кааре из Эстонии — 8:7.

Без белых медведей, но с Манижей. Кёрлинг мирового уровня вернулся на Крайний Север Без белых медведей, но с Манижей. Кёрлинг мирового уровня вернулся на Крайний Север
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021