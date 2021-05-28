«Чемпионат» покажет открытие Кубка Арктики по кёрлингу с участием Манижи

28 мая в Дудинке состоится торжественная церемония открытия международного турнира по кёрлингу WCT Arctic Cup в дисциплине дабл-микст. В мероприятии примут участие помощник президента России Игорь Левитин, вице-президент «Норникеля» Андрей Грачёв, руководитель Заполярного дивизиона, старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин и председатель совета директоров World curling tour Джо Вэлкли.

Хедлайнером красочного шоу станет певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021.

Начало трансляции — в 10:00 мск.

В уникальном турнире, проходящем за Северным полярным кругом, сыграют сборные России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии. Отметим, что на Кубке Арктики уже состоялся дебют дуэта, сформированного из скипов мужской и женской сборных России – серебряного призёра чемпионата мира 2021 года Алины Ковалёвой и участника плей-офф чемпионата мира 2021 года Сергея Глухова. В первом матче они выиграли у Харри Лилла и Каролин Кааре из Эстонии — 8:7.