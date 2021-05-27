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Определились соперники мужской сборной России на чемпионате Европы по волейболу

Определились соперники мужской сборной России на чемпионате Европы по волейболу
Виталий Весёлый
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Состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, который пройдёт с 1 по 19 сентября 2021 года сразу в нескольких странах: в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Мужская сборная России попала в группу C, куда также вошли национальные команды Финляндии, Турции, Испании, Нидерландов и Северной Македонии.

Итоги жеребьёвки чемпионата Европы по волейболу 2021 года:

Группа А: Польша, Бельгия, Сербия, Украина, Греция, Португалия
Группа B: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Белоруссия, Черногория
Группа С: Россия, Финляндия, Турция, Испания, Нидерланды, Северная Македония
Группа D: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия.

Матчи группы A состоятся в Кракове (Польша), группы B — в Остраве (Чехия), группы C — в Тампере (Финляндия), группы D — в Таллине (Эстония).

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