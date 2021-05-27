Лагно сыграла вничью с Садуакасовой в шестом туре этапа Гран-при в Гибралтаре

Российская шахматистка Екатерина Лагно чёрными фигурами разошлась миром с представительницей Казахстана Динарой Садуакасовой в партии шестого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Соревнования проходят в Гибралтаре.



В других партиях тура россиянка Алина Кашлинская уступила Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, ещё одна представительница России Валентина Гунина обыграла Элизабет Петц из Германии, румынка Ирина Бульмага проиграла грузинке Нане Дзагнидзе. Вничью сыграли казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик и украинка Мария Музычук, миром разошлись также Антоанета Стефанова из Болгарии и Анна Музычук (Украина).



После шести туров в активе Абдумалик и Марии Музычук по 4,5 очка, у Лагно 4, Мамедзаде, Дзагнидзе, Петц набрали по 3,5 очка, Анна Музычук, Гунина (3), Стефанова (2,5), Бульмага, Кашлинская (по 1,5), Садуакасова (1).