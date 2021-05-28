Алина Ковалёва: на Кубке Арктики всё очень масштабно сделано

Вчера, 27 мая, в Дудинке прошли матчи первого круга международного турнира WCT Arctic Cup в дисциплине дабл-микст. Одна из интриг турнира — дебют пары, сформированной из скипов мужской и женской сборных России – серебряного призёра чемпионата мира — 2021 Алины Ковалёвой и участника плей-офф чемпионата мира — 2021 Сергея Глухова. В первом матче они выиграли у Харри Лилла и Каролин Кааре из Эстонии — 8:7.



«Я играла дабл-микст, но очень давно, лет семь назад. С тех пор даже успели немного поменяться правила. В дабл-миксте все в основном кидают без ориентира в виде щётки. Свипа тоже почти нет, то есть расчёт на идеально исполненный бросок. К этому нужно адаптироваться. Игра была очень интересная. Немного не получилось у нас в одном энде. Пару грубых ошибок допустили, что привело к такому равному счёту. В последнем энде решили исход игры. Здесь захватывающая обстановка. Все эти плакаты, экраны. Очень ждём завтрашнего открытия. Я думаю, это будет грандиозно. Всё очень масштабно сделано. Это очень приятно», — рассказала Алина Ковалёва.

В Кубке Арктики участвуют команды России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии. Генеральным партнёром уникального турнира, проходящего за Северным полярным кругом, является компания «Норникель».



Также в первом круге Анна Сидорова и Алексей Тимофеев разгромили Фредрика Нюмана и Софи Бергман из Швеции — 8:1, а Кира Езех и Алексей Стукальский выиграли у Дарьи Морозовой и Олега Красикова — 7:5.

«Конечно, мы со всеми соперниками прекрасно знакомы. Турнир будет 100% с сюрпризами, потому что все команды топ-уровня», — подчеркнул Алексей Стукальский.