Ян Непомнящий и Магнус Карлсен вышли в полуфинал турнира FTX Crypto Cup

Российский шахматист Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup. По итогам первого четвертьфинального матча с представителем США Фабиано Каруаной счёт был ничейным — 2:2. Второй матч принёс аналогичный результат. На тай-брейке победа досталась россиянину — 1,5:0,5.

FTX Crypto Cup. 1/4 финала. Вторые матчи

Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 2:2 (тай-брейк — 1,5:0,5). Первый матч: 2:2.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – 1:2. Первый матч: 1:3.

Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2:2 (тай-брейк — 0:2). Первый матч: 2:2.

Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2:2. Первый матч: 1,5:2,5.

В полуфинале Непомнящий сыграет с Со, а Карлсен — с Раджабовым.