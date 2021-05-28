Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен прокомментировал выход в полуфинал FTX Crypto Cup

Магнус Карлсен прокомментировал выход в полуфинал FTX Crypto Cup
Антон Шебика
Комментарии

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен поделился впечатлениями от выхода в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup. В четвертьфинале он на тай-брейке победил представителя США Хикару Накамуру.

«Я очень доволен результатом. Чувствовал, что мой соперник начинает нервничать, когда выходит вперёд. Я надеялся, что так и случится. Спасибо Хикару за прекрасный матч. Всегда приятно проводить с ним подобные поединки. Это никогда не бывает скучно», — приводит слова Карлсена официальный сайт соревнований.

FTX Crypto Cup. 1/4 финала. Вторые матчи
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 2:2 (тай-брейк — 1,5:0,5). Первый матч: 2:2.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – 1:2. Первый матч: 1:3.
Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2:2 (тай-брейк — 0:2). Первый матч: 2:2.
Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2:2. Первый матч: 1,5:2,5.

В полуфинале Непомнящий сыграет с Со, а Карлсен — с Раджабовым.

Новость по теме
Магнус Карлсен — о FTX Crypto Cup: вообще не получаю удовольствия от этого турнира!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021