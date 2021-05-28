Магнус Карлсен прокомментировал выход в полуфинал FTX Crypto Cup

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен поделился впечатлениями от выхода в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup. В четвертьфинале он на тай-брейке победил представителя США Хикару Накамуру.
«Я очень доволен результатом. Чувствовал, что мой соперник начинает нервничать, когда выходит вперёд. Я надеялся, что так и случится. Спасибо Хикару за прекрасный матч. Всегда приятно проводить с ним подобные поединки. Это никогда не бывает скучно», — приводит слова Карлсена официальный сайт соревнований.
FTX Crypto Cup. 1/4 финала. Вторые матчи
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США) – 2:2 (тай-брейк — 1,5:0,5). Первый матч: 2:2.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Уэсли Со (США) – 1:2. Первый матч: 1:3.
Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2:2 (тай-брейк — 0:2). Первый матч: 2:2.
Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2:2. Первый матч: 1,5:2,5.
В полуфинале Непомнящий сыграет с Со, а Карлсен — с Раджабовым.
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