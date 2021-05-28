Российского призёра ЧЕ по тяжёлой атлетике оправдали по делу о допинге

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в весовой категории до 109 кг, российский штангист Родион Бочков оправдан по делу о допинге. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы «Клевер Консалт».

В 2020 году Бочков получил уведомление о том, что при повторном анализе его пробы от 2015 года в ней были обнаружены следы метаболитов запрещённой субстанции, анаболического агента. По итогам разбирательства была установлена невиновность спортсмена.

«Наши специалисты провели огромную работу, изучили заключение и пояснения лаборатории, регламентирующие документы ВАДА, включая Международный стандарт для лабораторий, и практику лозаннского спортивного арбитража, вели продолжительную переписку с РУСАДА по вопросу собранных и новых доказательств. Дело ещё осложнялось тем, что прошло около пяти лет после сдачи спорной пробы, что само по себе связывало обеим сторонам руки по части сбора доказательственной базы.

Результатом нашей многомесячной работы стала победа в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, членов которого нам, по-видимому, удалось убедить в том, что сообщение лаборатории о положительной пробе не совсем корректно», — сказал юрист фирмы Артём Пацев.