Татьяна Лебедева оценила олимпийские перспективы российских легкоатлетов

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года Татьяна Лебедева, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, оценила олимпийские перспективы российских легкоатлетов.



«Во-первых, я жду золота от Марии Ласицкене. На самом деле уже Олимпиада в Рио должна была стать Машиной, но сейчас-то она должна оправдать свой статус сильнейшей прыгуньи последних лет. Хотя на горизонте есть конкурентка из Украины Ярослава Могучих, но олимпийский старт не такой, как обычные даже чемпионаты мира, там необходимы опыт, матёрость, чтобы быть уверенным в себе. Далее — Сергей Шубенков, у него вообще с олимпиадами проблема на уровне семейном. Шубенков потенциально мог бы стать призёром в Рио, куда не попал. Желаю ему решить свои проблемы недавнего времени и достойно выступить. Плюс шестовичка Анжелика Сидорова и Дарья Клишина, наша единственная участница Рио, завоевавшая медаль чемпионата мира 2019 года. Это, наверное, единственный наш свет в конце тоннеля. Из молодых выделю Аксану Гатауллину, тоже шестовичку, дочь известного прыгуна Радиона Гатауллина, которая завоевала олимпийскую лицензию, Полину Миллер», — цитирует Лебедеву «Реальное время».

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