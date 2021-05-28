ВАДА настаивает на переносе ЧМ-2022 по стрельбе из России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настоятельно порекомендовало Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) перенести чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в России, в другую страну, сообщает Inside the Games.

Ранее ISSF отказалась от переноса, воспользовавшись уточнением в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что соревнования можно оставить в России при невозможности смены страны-хозяйки. Перенос чемпионата мира грозит ISSF штрафом в € 6 млн со стороны Стрелкового союза России. Эти деньги, потраченные Россией на организацию соревнований, ISSF не сможет компенсировать. Однако ВАДА настаивает на переносе турнира, и ISSF была вынуждена распространить среди своих членов письмо с запросом о желании принять эти соревнования у себя.

Проведение соревнований запланировано с 14 по 31 августа 2022 года. Из-за санкций ВАДА Россия не может принимать чемпионаты мира до декабря 2022 года.