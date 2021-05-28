Сидорова и Ковалёва лидируют на Кубке Арктики по кёрлингу

Лучшие игроки в истории женской сборной России по кёрлингу Анна Сидорова и Алина Ковалёва играют в дисциплине дабл-микст на Кубке Арктики, проходящем в Дудинке. Сидорова и Алексей Тимофеев лидируют в группе А, выиграв два первых матча у шведской пары Бергман/Ниман (8:1) и итальянцев Гаспари/Реторназ (9:3).



«Давненько я не играла, а тем более в этой дисциплине. Для меня это всего второй опыт игры в миксте. Мы с Алексеем до последнего момента не знали, что выступим на Кубке Арктики, но с удовольствием согласились и наслаждаемся возможностью играть против зарубежных команд. Я уже третий раз играю в Дудинке. Да, сюда сложно добираться, есть большая разница в часовых поясах. Но мы сразу сказали, что приедем. Здесь такие люди, такая рыба, очень хороший лёд и вообще круто.

Фото: Евгений Тумашов

Когда в первый раз нам с Алексеем предстояло играть вместе, мне казалось, что будет сложно найти общий язык, что кто-то будет придавливать всё время. Мы играем по-разному — у него более мужская, агрессивная тактика, у меня — женская, больше на сохранение. Но как-то сошлось. Буквально с первой игры мы действительно нашли общий язык. Мы вообще ни разу не ругались. Как будто друг друга дополняем в плане существования на льду», — рассказала Сидорова.



Алина Ковалёва играет в миксте со скипом мужской сборной России Сергеем Глуховым. Во второй день Кубка Арктики они победили швейцарцев Хюрлиман/Шваллер — 10:6, а также соотечественников Морозову/Красикова — 6:5 и лидируют в группе А с тремя победами в трёх матчах.



В Кубке Арктики играют команды из команды из шести стран: Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России. Уникальный турнир проходит за Северным полярным кругом уже в пятый раз. Генеральным партнёром соревнований является компания «Норникель».



Завтра, 29 мая, на турнире завершатся групповые соревнования. Полуфиналы и финалы состоятся 30 мая.