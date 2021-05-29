Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российские волейболистки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в полуфинал этапа Мирового тура категории «4 звезды» в Сочи.
На основном этапе россиянки первенствовали в группе А, что позволило им напрямую выйти в 1/8 финала. Там Макрогузова и Холомина обыграли бразильянок Таину и Викторию со счётом 2:1 (22:24, 21:18, 15:13), а в четвертьфинале Надежда и Светлана нанесли поражение олимпийским чемпионкам и чемпионкам мира из Бразилии паре Агата/Дуда — 2:0 (21:19, 21:19).
За выход в финал завтра, 29 мая, Макрогузова и Холомина сыграют с американской парой Келли Клаес/Сара Спонцл.
Ещё две российские пары, выступавшие в основном этапе, Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Александра Ганенко, заняли последние места в своих подгруппах и завершили борьбу на турнире.
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