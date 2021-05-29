Анжелика Сидорова прокомментировала неудачный старт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Чемпионка мира в прыжках с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова прокомментировала неудачное выступление на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Сидорова завершила соревнования с результатом 4,64 метра, заняв седьмое место. Для спортсменки этот старт стал первым на международной арене с 2019 года, когда там же, в Дохе, она выиграла чемпионат мира.

«Первый старт редко оправдывает ваши ожидания, я понимаю. Мои же ощущения от прыжков и моего состояния даже лучше, чем я сама ожидала — запутанно, но это же прыжки с шестом. Осталось, как обычно, всё устаканить», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».

Сидорова также является чемпионкой Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом 29-летней спортсменки является высота 4,95 м.