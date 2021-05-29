Министр спорта РФ назвал развитие спорта в арктической зоне элементом нацбезопасности

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о необходимости развития спорта в Арктике.
«Развитие физической культуры и спорта в арктической зоне — основной элемент стратегии национальной безопасности. Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе. Мы понимаем, что спорт на данный момент является одним из наиболее эффективных средств пропаганды и единения, позиционирования России в это непростое время как страны, которая консолидирует усилия, открытой страны, демонстрирующей принципы равного сотрудничества. Ярким примером является проведение здесь в пятый раз соревнований по кёрлингу.
Здесь нет абсолютно никаких противоречий между странами, Россию воспринимают как надежного партнёра в мире спорта. Важно продвигать спорт как основной элемент сотрудничества между странами. Опыт России в этом направлении будет интересен для всех стран.
Нам надо совместными усилиями сделать, чтобы социальная инфраструктура развивалась, спорт был важной частью жизни людей. Чтобы у людей не было желания покидать этот прекрасный край. Для этого необходимо проводить здесь большое количество соревнований», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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