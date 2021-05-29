Иванюк: в Дохе выступал при 38-градусной жаре — приходилось выдавливать из себя результат

Российский легкоатлет Илья Иванюк, ставший победителем второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе (Катар) в прыжках в высоту, прокомментировал свой результат.
«Я испытываю смешанные чувства после этого успеха. Ожидал от себя борьбы за первое место, но к такой погоде был не очень готов. Выступать при температуре 38 градусов жары и разминаться при плюс 40 очень непривычно. Всё было не так, как на чемпионате мира, когда на стадионе работали мощные увлажнители. Именно из-за этого у меня вначале немного не заладились прыжки, да и другие ребята тоже оказались не совсем готовы к такой погоде.
Если вспоминать мои высокие прыжки в Смоленске в середине мая, то там мне всё давалось легко. А в Дохе приходилось выдавливать из себя результат, я выступал в состоянии некоего теплового удара, когда ноги были в порядке, а голова — не совсем. Поэтому приходилось бороться не только с соперниками, но и со своей головой.
Баршим, конечно, вчера очень расстроился, что не смог победить у себя дома на своем стадионе, хотя по окончании соревнований подошёл ко мне и поздравил с улыбкой. Но расстроен он был, повторюсь, очень сильно. Видимо, после моих первых неудачных прыжков не ожидал, что потом я сумею его немного деморализовать прыжком на 2,33 с первой попытки.
В Италии (10 июня пройдёт этап Бриллиантовой лиги во Флоренции. — Прим. «Чемпионата») также будут выступать все сильнейшие, включая Баршима. У него будет шанс взять у меня реванш за домашнее поражение. Ну пусть попытается, мы тоже дремать не будем», — приводит слова Иванюка ТАСС.
- 29 мая 2021
-
11:21
-
11:06
-
10:51
-
10:25
-
09:32
-
00:52
-
00:38
-
00:21
- 28 мая 2021
-
23:33
-
20:49
-
20:34
-
20:17
-
19:58
-
19:16
-
19:01
-
18:58
-
18:47
-
17:37
-
16:51
-
16:03
-
15:37
-
14:59
-
14:35
-
13:12
-
12:22
-
12:04
-
10:42
-
08:43
-
08:00
-
00:33
-
00:05
- 27 мая 2021
-
23:23
-
23:00
-
22:19
-
21:15