Иванюк: в Дохе выступал при 38-градусной жаре — приходилось выдавливать из себя результат

Российский легкоатлет Илья Иванюк, ставший победителем второго этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе (Катар) в прыжках в высоту, прокомментировал свой результат.



«Я испытываю смешанные чувства после этого успеха. Ожидал от себя борьбы за первое место, но к такой погоде был не очень готов. Выступать при температуре 38 градусов жары и разминаться при плюс 40 очень непривычно. Всё было не так, как на чемпионате мира, когда на стадионе работали мощные увлажнители. Именно из-за этого у меня вначале немного не заладились прыжки, да и другие ребята тоже оказались не совсем готовы к такой погоде.



Если вспоминать мои высокие прыжки в Смоленске в середине мая, то там мне всё давалось легко. А в Дохе приходилось выдавливать из себя результат, я выступал в состоянии некоего теплового удара, когда ноги были в порядке, а голова — не совсем. Поэтому приходилось бороться не только с соперниками, но и со своей головой.



Баршим, конечно, вчера очень расстроился, что не смог победить у себя дома на своем стадионе, хотя по окончании соревнований подошёл ко мне и поздравил с улыбкой. Но расстроен он был, повторюсь, очень сильно. Видимо, после моих первых неудачных прыжков не ожидал, что потом я сумею его немного деморализовать прыжком на 2,33 с первой попытки.



В Италии (10 июня пройдёт этап Бриллиантовой лиги во Флоренции. — Прим. «Чемпионата») также будут выступать все сильнейшие, включая Баршима. У него будет шанс взять у меня реванш за домашнее поражение. Ну пусть попытается, мы тоже дремать не будем», — приводит слова Иванюка ТАСС.