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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике дал комментарий по травме Ласицкене

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике дал комментарий по травме Ласицкене
Виталий Весёлый
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Олимпийский чемпион в беге на 800 м, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский дал комментарий по поводу травмировавшей бедро трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту, россиянки Марии Ласицкене.

«Маша получила небольшую травму и находится сейчас под контролем врачей. Я думаю, что в ближайшее время она полностью восстановится, и всё будет нормально. До Олимпийских игр ещё достаточно много времени, чтобы быть в хорошем состоянии», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

28-летняя Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.

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