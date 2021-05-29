Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций, обыграв иранцев

Мужская сборная России по волейболу одержала победу во втором туре предварительного этапа Лиги наций. Со счётом 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17) россияне оказались сильнее национальной команды Ирана.



После двух проведённых встреч россияне возглавили турнирную таблицу. Однако ещё не все команды сыграли свои матчи.



Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия

Предварительный этап. Второй тур



Россия — Иран — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).



Лига наций проходит в Римини (Италия). Всего в соревнованиях участвует 16 команд. Основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды (дебютант), Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония. Претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения (дебютант). Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал. В первом туре, напомним, сборная России со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20) нанесла поражение нидерландским волейболистам.