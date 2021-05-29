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Шубенков и Конева одержали победы на «Кубке Федерации» в Сочи

Шубенков и Конева одержали победы на «Кубке Федерации» в Сочи
Виталий Весёлый
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Сегодня, 29 мая, в Сочи проходит турнир «Кубок Федерации». Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами. Вторым стал Артём Макаренко, тройку призёров замкнул Семён Манаков.

В тройном прыжке лучший результат показала Екатерина Конева. Наталья Евдокимова заняла второе место, Маргарита Белевская — третье.

«Кубок Федерации», Сочи
Мужчины, 110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,29
2. Артём Макаренко – 13,64
3. Семён Манаков – 14,04

Женщины
Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,21 м
2. Наталья Евдокимова – 13,42 м
3. Маргарита Белевская – 13,31 м.

Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский дал комментарий по поводу травмировавшей бедро трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту, россиянки Марии Ласицкене.

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