Определились полуфиналисты Кубка Арктики по кёрлингу

Сегодня, 29 мая определились участники полуфиналов международного турнира WCT Arctic Cup по кёрлингу в дисциплине дабл-микст, проходящего в Дудинке.



Победителем группы А стала пара, составленная из скипов мужской и женской сборных России Алины Ковалёвой и Сергея Глухова. В заключительном туре они победили Киру Езех и Алексея Стукальского — 7:6. Ковалёва и Глухов выиграли все четыре матча на групповом этапе. Любопытно, что три из четырёх побед они одержали с разницей в одно очко. Второе место в группе А заняли швейцарцы Хюрлиман/Шваллер, вырвавшие сегодня победу у Морозовой и Красикова — 6:5.

Фото: Евгений Тумашов

По три победы в четырёх матчах в группе В одержали Анна Самойлик/Михаил Васьков и Диана Гаспари/Джоэль Реторназ из Италии. По дополнительным показателям первое место заняли итальянцы. Анна Сидорова и Алексей Тимофеев заняли третье место, проиграв в заключительном туре венграм Секереш и Надю — 3:11. В активе Сидоровой и Тимофеева две победы и два поражения.



В полуфиналах Кубка Арктики встретятся

Алина Ковалёва/Сергей Глухов — Анна Самойлик/Михаил Васьков

Диана Гаспари/Джоэль Реторназ — Бриар Хюрлиман/Янник Шваллер.



В Кубке Арктики играют команды из команды из шести стран: Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России. Уникальный турнир проходит за Северным полярным кругом уже в пятый раз. Генеральным партнёром соревнований является компания «Норникель».



Завтра, 30 мая, пройдут полуфиналы и финалы турнира.