Макрогузова и Холомина завоевали бронзу этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сочи

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали бронзовыми призёрами этапа Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды». Соревнования проходят в Сочи.

В полуфинале Макрогузова и Холомина не смогли обыграть американок Сару Спонсил и Келли Клаес со счётом 0:2 (21:23, 17:21). А в матче за третье место россиянки нанесли поражение чемпионками Европы 2019 года, представительницам Латвии Тину Граудиню и Анастасию Кравченок со счётом 2:0 (21:18, 21:11).

Ранее на основном этапе Макрогузова и Холомина первенствовали в группе А, что позволило им напрямую выйти в 1/8 финала. Там россиянки обыграли бразильянок Таину и Викторию со счётом 2:1 (22:24, 21:18, 15:13), а в четвертьфинале Надежда и Светлана нанесли поражение олимпийским чемпионкам и чемпионкам мира из Бразилии паре Агата и Дуда — 2:0 (21:19, 21:19).