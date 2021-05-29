Герасименя — о протестах в Беларуси: до финиша остаётся немного, это самый тяжёлый момент

Самая титулованная пловчиха Беларуси Александра Герасименя рассказала, как изменилась её жизнь за год участия в политических протестах в стране.
«Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Но я стараюсь ни о чём не жалеть, потому что верю в то, что делаю. Я верю, что, может быть, не так быстро, как мы хотим, но перемены настанут. Я понимаю, что многие устали, но мы должны продолжать. Если бы каждый приложил максимум усилий для изменений, мы бы ещё к Новому году вернулись домой. К сожалению, большинство просто ждёт, когда за них это сделает кто-то другой, и мы погружаемся на ещё большую глубину. Надо понять, что свобода — это не то, что падает с неба, свобода — это ответственность, которую должен взять каждый человек за свои слова и поступки. Мы не можем изменить ход истории, но можем подвинуть временные рамки. Чем раньше наступят перемены, тем меньшими будут потери.
Почему такую смелость и принципиальность проявили спортсмены? Важную роль сыграло письмо свободных спортсменов, которое помогло нам объединиться сразу после выборов. Спортсмены знают, что такое самостоятельно принимать решение. А еще мы ежедневно преодолеваем трудности, чтобы достичь нужного результата. Мы хорошо знаем, как это — биться, когда в тебя уже никто не верит. И мы сейчас как марафонцы, которые разгоняются до самой победы, несмотря на то, что устали и, кажется, не осталось сил. До финиша остаётся немного, и это самый тяжёлый момент. Своим примером мы пытаемся мотивировать всех белорусов не сдаваться», — приводит слова Герасимени TUT.BY.
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