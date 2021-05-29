Гандболистки ЦСКА не сумели выйти в финал Лиги чемпионов

Дебютант Лиги чемпионов московский ЦСКА в полуфинале «Финала четырёх» уступил норвежскому клубу «Вайперс Кристиансанд» со счётом 30:33. Самой результативной в составе армейской команды стала Полина Ведёхина, забившая 7 мячей. По 5 раз отличились Екатерина Ильина и Антонина Скоробогатченко.

Напомним, что в четвертьфинале «гадюки» выбили из розыгрыша Лиги чемпионов другой российский клуб — «Ростов-Дон».

В другом полуфинале французский «Брест» победил венгерский «Дьёр» — 27:25.

Завтра, 30 мая, в финале сыграют «Вайперс Кристиансанд» и «Брест». В матче за третье место ЦСКА постарается обыграть хозяек «Финала четырёх».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Будапешт, Венгрия

«Финал четырёх». Полуфинал

«Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 33:30 (18:12).