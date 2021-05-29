Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира в Пезаро

Россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на четвертом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия). По итогам выступлений в четырёх видах программы Дина получила от судей 108,8 балла.
Второе место заняла её сестра Арина Аверина с результатом 106,475 очка. Судьбу золота решило упражнение с лентой, за которое Дина получила 16 баллов ровно, а Арина – 14,8.
Бронзовым призёром стала белоруска Алина Горносько с суммой 105,15 балла.
В групповом многоборье первенствовала сборная России. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Ольга Карасева и Карина Метелькова по итогам упражнений с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав набрали 88,7 балла.
Вторыми стали болгарские гимнастки (88,3), замкнули тройку представительницы Беларуси (85,65).
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