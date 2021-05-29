Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 7,08 секунды. Второй финишировала представительница Мексики Мелисса Родригес (1.08,05), а третьей стала финка Енна Лаукканен (1.09,67).

На этапе серии «Маре Нострум» в Монако Ефимова также выступит на дистанции 200 метров брассом.

На недавнем чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Те соревнования стали для неё первым международным стартом почти за два года.

По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.