Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако.
Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 7,08 секунды. Второй финишировала представительница Мексики Мелисса Родригес (1.08,05), а третьей стала финка Енна Лаукканен (1.09,67).
На этапе серии «Маре Нострум» в Монако Ефимова также выступит на дистанции 200 метров брассом.
На недавнем чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Те соревнования стали для неё первым международным стартом почти за два года.
По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.
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