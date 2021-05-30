Хадарцев, Усманов и Хизриев стали победителями Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»

На Гран-при «Иван Ярыгин — 2021» в Красноярске определились победители и призёры соревнований по вольной борьбе в весовых категориях до 65, 79 и 125 кг, а также турнира по женской борьбе в весовых категориях до 53, 57 и 62 кг.

Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». Красноярск

Вольная борьба. До 65 кг

1. Алик Хадарцев.

2. Даша Шарастепанов.

3. Рамазан Ферзалиев и Чайан Монгуш (все — Россия).



До 79 кг

1. Ахмед Усманов.

2. Аманула Гаджимагомедов.

3. Юсуп Айдаев (все — Россия) и Арсалан Будажапов (Киргизия).



До 125 кг

1. Зелимхан Хизриев.

2. Хамзат Хизриев.

3. Виталий Голоев и Остап Пасенок (все — Россия).

Женская борьба. До 53 кг

1. Александра Скиренко.

2. Дарья Хвостова (обе – Россия).

3. Хулан Батхыяг (Монголия).



До 57 кг

1. Жаргалма Цыремпилова.

2. Хадижат Муртузалиева.

3. Кристина Кондратьева (все – Россия).



До 62 кг

1. Анастасия Парохина.

2. Ульяна Тукуренова.

3. Алина Казымова (все – Россия).