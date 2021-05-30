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Хадарцев, Усманов и Хизриев стали победителями Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»

Хадарцев, Усманов и Хизриев стали победителями Гран-при «Иван Ярыгин — 2021»
Елена Чистова
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На Гран-при «Иван Ярыгин — 2021» в Красноярске определились победители и призёры соревнований по вольной борьбе в весовых категориях до 65, 79 и 125 кг, а также турнира по женской борьбе в весовых категориях до 53, 57 и 62 кг.

Гран-при «Иван Ярыгин — 2021». Красноярск
Вольная борьба. До 65 кг

1. Алик Хадарцев.
2. Даша Шарастепанов.
3. Рамазан Ферзалиев и Чайан Монгуш (все — Россия).

До 79 кг

1. Ахмед Усманов.
2. Аманула Гаджимагомедов.
3. Юсуп Айдаев (все — Россия) и Арсалан Будажапов (Киргизия).

До 125 кг

1. Зелимхан Хизриев.
2. Хамзат Хизриев.
3. Виталий Голоев и Остап Пасенок (все — Россия).

Женская борьба. До 53 кг

1. Александра Скиренко.
2. Дарья Хвостова (обе – Россия).
3. Хулан Батхыяг (Монголия).

До 57 кг

1. Жаргалма Цыремпилова.
2. Хадижат Муртузалиева.
3. Кристина Кондратьева (все – Россия).

До 62 кг

1. Анастасия Парохина.
2. Ульяна Тукуренова.
3. Алина Казымова (все – Россия).

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