Швейцария выиграла юбилейный Кубок Арктики по кёрлингу

В Дудинке завершился V Кубок Арктики по кёрлингу в дисциплине дабл-микст. В уникальном турнире, прошедшем за Северным полярным кругом при поддержке компании «Норникель», приняли участие команды из России, Швейцарии, Швеции, Венгрии, Италии и Эстонии.



Действующие чемпионы Швейцарии Бриан Хюрлиман и Яннис Шваллер выиграли в финале у россиян Анны Самойлик и Михаила Васькова — 9:2.

Фото: Евгений Тумашов

«Мы счастливы!» — не скрывала эмоций Бриан Хюрлиман.



«Всё очень хорошо организовано, сильные команды, отличное шоу», — отметил Яннис Шваллер.



«Это четвёртая моя Дудинка, и каждый раз здесь классно, супер, каждый раз что-то новое. Для нас с Михаилом это третий турнир в таком составе, и в третий раз мы выходим в финал. В двух из них нам чуть-чуть не повезло. Сегодня где-то сказалась усталость, что-то пошло не совсем так, а так мы довольны результатом — всё отлично», — рассказала Анна Самойлик.



Третье место заняли российские кёрлингисты Алина Ковалёва и Сергей Глухов, выигравшие сегодня, 30 мая, у итальянцев Дианы Гаспари и Джоэля Реторназа — 10:5.



«Конечно, хотелось забраться повыше, но третье место для нас — это тоже результат, тем более что вместе мы раньше не играли. Мы рады побывать здесь, поиграть и получить новые эмоции, ощущения. Дудинка — одно из самых атмосферных мест, где приходилось быть, увидеть арктическую ночь. Очень классно», — отметил Сергей Глухов.