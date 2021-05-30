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ЦСКА уступил «Дьёру» в матче за третье место в Лиге чемпионов

ЦСКА уступил «Дьёру» в матче за третье место в Лиге чемпионов
Елена Чистова
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Гандболистки московского ЦСКА проиграли “Дьёру” в матче за третье место “Финала четырёх” Лиги чемпионов, который проходит в Будапеште (Венгрия). Хозяйки площадки разгромили дебютанток главного еврокубка со счётом 32:21.

Самой результативной в составе ЦСКА стала Елена Михайличенко, забившая 4 мяча. По три раза отличились Катрин Хейндал и Сара Ристовска.

Позднее в финале Лиги чемпионов встретятся норвежский «Вайперс Кристиансанд» и французский «Брест». Напомним, что ЦСКА в полуфинале уступил «Ваайперсу» — 30:33, а ранее норвежский клуб оставил без «Финала четырёх» российский «Ростов-Дон».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Будапешт (Венгрия)
“Финал четырёх”. Матч за третье место

“Дьёр” (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 32:21 (18:8).

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