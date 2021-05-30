«Тюмень» сравняла счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Норникелем»

“Тюмень” сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с “Норникелем”. Во второй игре серии до трёх побед “Тюмень” в серии послематчевых пенальти на выезде одолела “Норникель”. Основное время завершилось со счётом 5:5. В овертайме команды обменялись голами, а в серии штрафных бросков гости отличились стопроцентной точностью, чего нельзя сказать о хозяевах площадки. Свои попытки не реализовали Занотто и Данил Кутузов.



В Екатеринбурге «Синара» вновь нанесла поражение московскому «КПРФ» со счётом 2:1. У хозяев площадки дубль оформил Сергей Абрамов.



Третьи матчи серий до трёх побед состоятся 3 июня в Тюмени и Москве.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Вторые матчи



«Норникель» — «Тюмень» — 6:6 (5:5, 1:1, по пен. — 3:5).

Счёт в серии — 1-1.



«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» (Москва) – 2:1 (1:0).

Счёт в серии — 2-0.