«Тюмень» сравняла счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Норникелем»

“Тюмень” сравняла счёт в полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с “Норникелем”. Во второй игре серии до трёх побед “Тюмень” в серии послематчевых пенальти на выезде одолела “Норникель”. Основное время завершилось со счётом 5:5. В овертайме команды обменялись голами, а в серии штрафных бросков гости отличились стопроцентной точностью, чего нельзя сказать о хозяевах площадки. Свои попытки не реализовали Занотто и Данил Кутузов.
В Екатеринбурге «Синара» вновь нанесла поражение московскому «КПРФ» со счётом 2:1. У хозяев площадки дубль оформил Сергей Абрамов.
Третьи матчи серий до трёх побед состоятся 3 июня в Тюмени и Москве.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Вторые матчи
«Норникель» — «Тюмень» — 6:6 (5:5, 1:1, по пен. — 3:5).
Счёт в серии — 1-1.
«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» (Москва) – 2:1 (1:0).
Счёт в серии — 2-0.
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