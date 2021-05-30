ArtTube — победитель первого этапа Tenzor Cup by PROyachting 2021

29 и 30 мая в Royal Yacht Club прошёл первый этап Tenzor Cup by PROyachting 2021. Сильнейший флот в классе J/70 в составе 26 команд соревновался на акватории Химкинского водохранилища
Победителями первого дня по сумме шести гонок стала команда Tenzor Legal. Один первый приход на заключительной гонке и стабильные финиши в тройке лидеров позволили оторваться от соперников и выйти на первое место с 14 очками. Вторым был лидер по первым приходам команда Bars, которая выиграла три гонки из шести (17 очков). Топ-3 замкнула команда ArtTube с 18 очками.
Во второй соревновательный день регаты коварный ветер 12–14 узлов с порывами до 18 узлов изменил ситуацию. Очную борьбу за победу вели экипажи Tenzor Legal и ArtTube, а на третье место после двух первых приходов вышла команда ZIDart Sailing Team.
Победителем регаты, как и в первом сезоне Tenzor Cup by PROyachting, стала команда ArtTube Валерии Коваленко. Экипаж Tenzor Legal Андрея Пушкина завоевал почётное серебро, а бронзу получила команда ZIDart Sailing Team.
В десятке сильнейших регату завершили команды: Bars, Tenzor Sport, ELF, DC Team, Броненосец Sailing Team, Восток-Запад и PAVETRA.
Следующая встреча участников серии Tenzor Cup by PROyachting 2021 пройдет в яхт-клубе «ПИРогово» 25–27 июня.
- 30 мая 2021
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- 29 мая 2021
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