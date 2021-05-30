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Абдумалик выиграла у Кашлинской и упрочила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре

Абдумалик выиграла у Кашлинской и упрочила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре
Елена Чистова
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В Гибралтаре состоялся восьмой тур заключительного этапа женского Гран-при ФИДЕ. Из трёх российских участниц победу одержала Валентина Гунина, которая чёрными фигурами была сильнее румынки Ирины Бульмаги. Екатерина Лагно чёрными уступила Гюнай Мамедзаде из Азербайджана, а Алина Кашлинская также чёрными уступила Жансае Абдумалик из Казахстана, которая упрочила лидерство на турнире.

В других партиях болгарка Антоанета Стефанова белыми победила Динару Садуакасову из Казахстана, украинка Анна Музычук сыграла вничью с немкой Элизабет Петц, а Мария Музычук разошлась миром с грузинкой Наной Дзагнидзе.

Положение после 8-го тура

1. Жансая Абдумалик — 6,5.
2-3. Мария Музычук, Гюнай Мамедзаде — по 5,5.
4-5. Элизабет Петц, Екатерина Лагно — по 4,5.
6-8. Антуанета Стефанова, Валентина Гунина, Нана Дзагнидзе — по 4.
9. Анна Музычук — 3,5.
10. Алина Кашлинская — 2,5.
11. Динара Садуакассова – 2.
12. Ирина Бульмага — 1,5.

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