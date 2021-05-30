Гандболистки «Вайперс Кристиансанд» впервые выиграли Лигу чемпионов

Женский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче норвежская команда одержала победу над французским «Брестом» со счётом 34:28.

Самым результативным игроком матча стала Хенни Элла Рейстад из «Вайперс», отправившая в ворота соперниц девять мячей. Для голкипера «гадюк» Катрин Лунде титул стал пятым в карьере. По этому показателю она догнала Аниту Гербиц и Эдуарду Аморим из венгерского «Дьёра».

Норвежская команда впервые в истории стала победителем Лиги чемпионов. Ранее лучшим результатом клуба в турнире было третье место в сезоне-2018/2019. «Брест» впервые принимал участие в «Финале четырёх».

Напомним, что в полуфинале норвежская команда обыграла ЦСКА, а в 1/4 финала оказались сильнее другой российской команды — «Ростов-Дона». ЦСКА в матче за третье место уступил «Дьёру» — 21:32.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Будапешт, Венгрия

«Финал четырёх». Финал

«Брест» (Франция) — «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — 28:34 (14:18).