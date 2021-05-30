Непомнящий и Раджабов разошлись миром в первом матче за бронзу турнира FTX Crypto Cup

На супертурнире FTX Crypto Cup, шестом соревновании серии Meltwater Champions Chess Tour, стартовали финал и матч за третье место.
В первом финальном поединке онлайн-турнира чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Уэсли Со — 2:2. Первую партию выиграл Карлсен, третью – Со, вторая и четвёртая завершились вничью.
В матче за третье место Ян Непомнящий и Теймур Раджабов разошлись миром во всех четырёх партиях. Счёт также 2:2.
Ответные партии состоятся в понедельник, 31 мая. В случае ничьей соперники сыграют две партии блиц (5+3) и при необходимости — «армагеддон».
Напомним, что в полуфиналах Непомнящий уступил Со, а Карлсен выиграл у Раджабова. Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.
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