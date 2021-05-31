Двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Казани, один из них госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с ушибами грудной клетки и живота. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Минздрава Татарстана.
«За медицинской помощью обратились двое подростков с травмами. Мальчик 14 лет получил ушибы грудной клетки и живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в ДРКБ. Сейчас ребёнок в сознании, угрозы жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что второй спортсмен, которому 17 лет, получил закрытый перелом пальца левой кисти, от госпитализации он отказался, медики оказали помощь на месте.
Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани продлится до 2 июня, в нём принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны.
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