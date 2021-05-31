Мальцев завоевал три золота на виртуальном этапе Мировой серии по синхронному плаванию

29-30 мая состоялся четвёртый этап Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада), однако состоялись в виртуальном формате. Россияне были представлены в трёх видах – микст-дуэтах и мужском соло.

В итоге Александр Мальцев выиграл сразу три золота. В дуэте с Майей Гурбанбердиевой Мальцев одержал победу в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Испании, третье — синхронисты из Пуэрто-Рико.

С Олесей Платоновой Александр первенствовал в произвольной программе микст-дуэтов. Второе место заняли представители Испании Пау Рибес и Эмма Гарсия. Топ-3 замкнули японцы Йотаро Сато и Хиери Окано.

Также Мальцев выиграл техническую сольную программу, опередив единственного соперника — испанца Фернандо Диаса дель Рио Сото.